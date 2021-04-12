رمضان 2021 .. برنامج “زابينغ zapping “يعود بحلة جديدة هذا الموسم

ككل موسم رمضاني قناة النهار تختار باقة من أفضل وأحسن من الأعمال والبرامج لمشاهديها الكرام خلال شهر الفضيل.

رمضان هذا الموسم إفتتحت النهار أوّل سهرة رمضانية ببرنامج زابينغ zapping الثرية بمواضيعها وضيوفها.

ونزل ضيفا على برنامج اليوم الإثنين االذي ينشطه كل من بلال قرباج وهدى جمعي كل من من الفنان امين عبدلي.

وكذا الممثل كمال رويني وأيضا الإعلامي والناشط الصحفي رشيد حمدي.

كما سيكون حاضرا طيلة شهر رمضان كل من المنتج والممثل عماد بن شني بالإضافة إلى شيخ المحروسة.

وجاء عنوان برنامج زابينغ zapping في حصته الأولى ” كمية في إنتظار النوعية “.

قناة النهار دائما تطمح وتعمل لإختيار الأفضل لمشاهديها بأقوى الاعمال لتجمع الجزائريين داخل وخارج الوطن على طاولة واحد هذا رمضان.