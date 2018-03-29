توصّلت الخبرات العلمية التي تم إجراؤها على جماجم الرهبان السبعة المغتالين بأعالي المدية بالجزائر.

خلال العشرية السوداء، إلى حقائق جديدة، إذ كشفت النتائج عن إمكانية وفاة الرهبان قبل شهر من تاريخ الإعلان الرسمي.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام فرنسية اليوم، فإن نتائج اخبرة الجديدة زادت من غموض القضية.

مؤكدة أن الخبرة لم تجد أي آثار لعيارات نارية في الجماجم، لكن أكدت أن عملية الذبح كانت بعد الوفاة.

كما أضافت ذات المصادر أن هذه النتائج فتحت الباب لتكهنات جديدة بخصوص الرواية الرسمية لسلطات الجزائرية،

متهمة إياها بطريقة غير مباشرة، بإمكانية إخفاء حقائق حول القضية.

بخصوص فرضية تعرّضهم إلى الاختطاف ،من قبل الجماعات الإرهابية المسلّحة عام 1996،