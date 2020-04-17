روبايين: القطاعات الحكومية وعلى راسها التضامن تنسق مع المجتمع المدني لدعم العائلات المعوزة

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن منظمته تعمل على دعم وتوزيع المساعدات على العائلات المعوزة وهذا بالتنسيق مع القطاعات الحكومية عشية شهر رمضان.

وأكد روبايين في حديثه ل “النهار اونلاين” ان المساعدات توزع على العائلات المعوزة من خلال الاستعانة بمختلف القطاعات الحكومية على راسها وزارة التضامن التي تبذل المؤسسات التابعة لها مجهودا كبيرا لتقديم المساعدات للعائلات المعوزة من خلال التنسيق والعمل مع منظمات المجتمع المدني

وشدد روبايين في حديثه على المساعي والدور الكبير الذي تلعبه القطاعات الحكومية والتي لايجب التقليل منها لأن المرحلة تتطلب تظافر الجهود مشيرا إلى ان وزارة التضامن خاصة تبذل مجهودا كبيرا مثمنا عملها في كل الولايات.

وفي الأخير قال روبايين أن منظمته تنسق مع كل أعضاء الحكومة والولاة خدمة للوطن والمواطن

باعتبارها جزء من المجتمع المدني وتعمل مثلنا مثل كل باقي المنظمات والجمعيات للوقوف مع الجزائر للخروج من هذه المحنة.