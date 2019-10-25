“روبري” خطير في قبضة الأمن بخميس مليانة في عين الدفلى

أطاحت شرطة خميس مليانة بعين الدفلى، بمجرم خطير يبلغ من العمر 33 سنة، كان يبث الرعب في أوساط المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنها تمكنت من توقيف المشتبه به، والذي تنحدر أصوله من بلدية خميس مليانة.

وقد حاول المشتبه به الفرار عند وصول مصالح الأمن إلى المكان الذي كان يتواجد به، حيث كان مختبئا على مستوى المخرج الشرقي للمدينة.

إلاّ أنّ التّدخل الإحترافي لعناصر الأمن حال دون ذلك، حيث حاول الاعتداء على رجال الشرطة باستعمال سلاح أبيض “سيف ساموراي من الحجم الكبير”.

المعني تورط في عدة قضايا إجرامية، وصدر في حقه 19 أمر ايداع من الجهات القضائية بعين الدفلى، وخميس مليانة، والشلف والعاصمة.

ومن بين القضايا التي تورط فيها المعني جنايات حيازة مخدرات لغرض عرضها للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة محكوم على إثرها بالسجن المؤبد.

كما لديه جناية محاولة القتل العمدي مع الترصد، وقضيتي محاولة خطف قاصر لم يكمل 18 سنة، جنحة انتهاك حرمة مسكن، السرقة، التهديد بالاعتداء.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بشأنه، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية بخميس مليانة، أين صدر في حقه أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.