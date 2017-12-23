ولد علي لـ«النهار»: «روراوة اتصل بي مرتين وأدعو الفاف إلى ضمّ عنتر يحيى إلى الخضر»

قال إن مشكلة بيراف ليست معه..

«استقبلت مطمور وسأساعده لإنشاء مركز تدريب وتكوين في الجزائر»

«سأترك المزيد من الوقت لزطشي وماجر حتى أحكم على مستوى تسييرهما»

دعا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، إلى ضم صانع أفراح الجزائريين في ملحمة أم درمان عنتر يحيى، إلى الطاقم الفني للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر، والاستعانة بخبرته.

وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الشباب والرياضة، في الحديث الذي خص به «النهار»، على هامش مراسم تدشين معرض المنتوج الجزائري، إنه معجب بالعديد من اللاعبين الجزائريين القدامى، أبرزهم مجيد بوڤرة الذي سيستثمر في الجزائر من خلال إنشاء مركز تدريب، وكذا كريم مطمور الذي استقبله مؤخرا بمكتبه وأبدى رغبة هو الآخر في الاستثمار في الجزائر، من خلال إنشاء مركز تدريب وتكوين، وكذا عنتر يحيى الذي دعا بشأنه الطاقم الفني للمنتخب الوطني إلى ضمه إلى صفوفه والاستعانة بخبرته.

وفي رده على سؤال حول وجود اتصالات بينه وبين رئيس الفاف السابق محمد روراوة، أشار إلى أن الأخير قد اتصل به مرتين فقط منذ تاريخ استقالته من الاتحادية للاطمئنان على أحواله كوزير لا أكثر ولا أقل، قائلا: «الاتصالات مع روراوة لم تكن من أجل التدخل في شؤون الفاف».

وقال ولد علي إن علاقته مع مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية، عادية وغير مشحونة، مثلما يروّج له، وأن طريقة مصافحته له مؤخرا لم يعط لها حقها وكان فيها نوع من الإجحاف، مؤكدا: «مشكلة الرجل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليست معي أنا».

وفي تعليق له عن طريقة تسيير خير الدين زطشي للفاف ومدى رضاه عن طريقة التسيير، قال الوزير: «زطشي يحتاج للمزيد من الوقت حتى أقول إني راض عنه أم لا، وأدعوه للاستمرار في تنظيم المنتدى المنظم مؤخرا، وحتى مدرب الخضر رابح ماجر لابد أن نترك له المزيد من الوقت حتى أعطي رأيي فيه»، داعيا وسائل الإعلام إلى التقليل من الانتقادات الموجهة له والتي وصفها بـ«انتقادات الهدم لا البناء»، مضيفا: «من حق وسائل الإعلام انتقاد الناخب الوطني لكن حبذا لو يكون الانتقاد بنّاءً».

إلى ذلك، وبشأن تاريخ تدشين ملعب تيزي وزو، أكد الهادي ولد علي أن ذلك سيكون سنة 2018 بالاستناد إلى توقّعات مكتب الدراسات وشركات الإنجاز، وهي السنة نفسها التي سيتم فيها تسليم ملعبي براقي ووهران، مشيرا في المقابل إلى استحالة التقدم بطلب إلى الاتحادية الدولية لكرة القدم من أجل تنظيم فعاليات كأس العالم في السنوات المقبلة، وأنه ليس من أولويات الجزائر في الظرف الحالي.