روراوة: “من واجبي المشاركة في تطوير الكرة الجزائرية”

أكد محمد روراوة رئيس الفاف السابق، أنه من واجبه الحضور للجمعية العامة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم والمشاركة في تطوير الكرة الجزائرية.
وقال محمد روراوة: “ذكرت سابقا أنني سأكون حاضرا مع الجمعية العامة والمشاركة في تنمية كرة القدم الجزائرية”.
وأضاف: “اشتغلت في الفاف لأكثر من 16 سنة، وأنا هنا للمساعدة وأتمنّى من الإتحادية الحالية تقديم الأفضل”.
وتابع: “من واجبي أن أذكر الإيجابيات والسلبيات في إطار بناء ونحن نحب الخير للكرة الجزائرية”.
وختم كلامه: “خدمنا الإتحادية بأفضل طريقة ممكنة، ونتمنى من الجميع المواصلة وأن نكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.
التعليقات (0)