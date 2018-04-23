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روراوة: “من واجبي المشاركة في تطوير الكرة الجزائرية”

الرياضة
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روراوة: “من واجبي المشاركة في تطوير الكرة الجزائرية”
بقلم أمير بهلول

أكد محمد روراوة رئيس الفاف السابق، أنه من واجبه الحضور للجمعية العامة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم والمشاركة في تطوير الكرة الجزائرية.

وقال محمد روراوة: “ذكرت سابقا أنني سأكون حاضرا مع الجمعية العامة والمشاركة في تنمية كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “اشتغلت في الفاف لأكثر من 16 سنة، وأنا هنا للمساعدة وأتمنّى من الإتحادية الحالية تقديم الأفضل”.

وتابع: “من واجبي أن أذكر الإيجابيات والسلبيات في إطار بناء ونحن نحب الخير للكرة الجزائرية”.

وختم كلامه: “خدمنا الإتحادية بأفضل طريقة ممكنة، ونتمنى من الجميع المواصلة وأن نكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.

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