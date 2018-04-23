روراوة: “من واجبي المشاركة في تطوير الكرة الجزائرية”

أكد محمد روراوة رئيس الفاف السابق، أنه من واجبه الحضور للجمعية العامة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم والمشاركة في تطوير الكرة الجزائرية.

وقال محمد روراوة: “ذكرت سابقا أنني سأكون حاضرا مع الجمعية العامة والمشاركة في تنمية كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “اشتغلت في الفاف لأكثر من 16 سنة، وأنا هنا للمساعدة وأتمنّى من الإتحادية الحالية تقديم الأفضل”.

وتابع: “من واجبي أن أذكر الإيجابيات والسلبيات في إطار بناء ونحن نحب الخير للكرة الجزائرية”.

وختم كلامه: “خدمنا الإتحادية بأفضل طريقة ممكنة، ونتمنى من الجميع المواصلة وأن نكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.