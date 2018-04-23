لم يُفوت، محمد روراوة فُرصة تواجده في سيدي موسى لتوجيه سهامه تجاه، رابح ماجر، مُعتبرا بأنه لم يقدم الكثير للخضر.

وقال :”المنتخب الوطني حاليا في تراجع كبير، والطاقم الفني يعلم ما الذي يجب أن يقوم به من أجل تحسين الوضع”.

وواصل :”من سيعيش سيرى ما الذي سيحدث معه “يقصد ماجر”، والوقت هو الذي سيُعطينا الأجوبة الصريحة والواضحة”.

وبخصوص تراجع الإعتماد على اللاعبين مُزدوجي الجنسية رد :”هذه مسؤولية الناخب الوطني، وعليه هو شخصيا منحكم التفسير اللازم”.

وأردف :”ضحيت بالكثير خلال 16 سنة كاملة من أجل الفاف، وبفضل دعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حققنا نتائج باهرة”.