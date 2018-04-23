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روراوة ينتقد ماجر: “الخضر في تراجع وضحيت كثيرا من أجل الفاف”

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روراوة ينتقد ماجر: “الخضر في تراجع وضحيت كثيرا من أجل الفاف”
بقلم إسماعيل عشاش

لم يُفوت، محمد روراوة فُرصة تواجده في سيدي موسى لتوجيه سهامه تجاه، رابح ماجر، مُعتبرا بأنه لم يقدم الكثير للخضر.

وقال :”المنتخب الوطني حاليا في تراجع كبير، والطاقم الفني يعلم ما الذي يجب أن يقوم به من أجل تحسين الوضع”.

وواصل :”من سيعيش سيرى ما الذي سيحدث معه “يقصد ماجر”، والوقت هو الذي سيُعطينا الأجوبة الصريحة والواضحة”.

وبخصوص تراجع الإعتماد على اللاعبين مُزدوجي الجنسية رد :”هذه مسؤولية الناخب الوطني، وعليه هو شخصيا منحكم التفسير اللازم”.

وأردف :”ضحيت بالكثير خلال 16 سنة كاملة من أجل الفاف، وبفضل دعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حققنا نتائج باهرة”.

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