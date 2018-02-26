“روراوة” يُغير قانون الإتحاد العربي ويُحرج “زطشي” !

أحرج رئيس الفاف السابق محمد روراوة، خليفته في كرسي مبنى دالي ابراهيم خير الدين زطشي، بعد تغييره لقوانين إختيار النوادي المشاركة في البطولة العربية.

حيث أقرّ اليوم الإثنين، الإتحاد العربي إختيار كل من إتحاد العاصمة ووفاق سطيف للمشاركة في الدورة القادمة من كأس العرب التي ستجرى بالمغرب.

وهو ما سيجعل رئيس الفاف زطشي في حرج كبير خصوصا وأنه أعلن منذ أيام إختياره لإتحاد بلعباس للمشاركة في البطولة.

قبل أن يقوم روراوة بتغيير قانون النوادي المشاركة في البطولة، بعد أن كان الإختيار من حق الإتحادات أضحى الإتحاد العربي هو من يختار.

وهو ما يعيد من جديد الحديث عن “الصدام” التي دار منذ شهور بين الرئيس السابق للفاف والحالي خير الدين زطشي.