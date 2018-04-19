“روسوفور” يزوّر أسعار التذاكر من أجل الإختلاس في بسكرة

أوقف عناصر الفرقة المالية والإقتصادية بأمن ولاية بسكرة، شخصين بتهمة إختلاس أموال عمومية عن طريق التدليس.

وقائع القضية تعود بعد تلقي ذات المصالح لشكوى مفادها قيام قابض حافلة لنقل المسافرين مابين دائرة أولاد جلال والعاصمة.

أين كان يقوم الجاني بإختلاس أموال من الحافلة عن طريق طمس ثمن التسعرة بواسطة ممحاة، من أجل تغيير الفارق في التذكرة.

كشفت التحقيقات أن شريكا له في القضية، هو من إقترح عليه الفكرة ودله على الكيفية.

تم تقديم الموقوفين بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع احدهما رهن الحبس.

والثاني تحت المراقبة القضائية.