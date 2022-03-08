روسيا..بوتين يوقع مرسوما بخصوص تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية

قام الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ، بتوقيع مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

وحسب ما نقلنه وكالة الأنباء الروسية، فإن الرئيس الروسي أمر بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

هذا وينص المرسوم، على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

كما صدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه.

وأكد ذات المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.

كما أكد بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد. انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وحسب بيان للكرملين، فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية. كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.

وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني.

مؤكدا عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.

كما شدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية. واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.

كما أعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة. نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا وتركيا.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.