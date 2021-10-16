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روسيا..حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تتجاوز عتبة الألف حالة

بقلم ط.خير الدين
روسيا..حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تتجاوز عتبة الألف حالة
كورونا
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أعلنت  السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 33208  إصابة جديدة و1002 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7958384  إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 222315  حالة بعد تسجيل 1002 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 21883 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى  6981907 حالة شفاء.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات  بين العاصمة موسكو بـ 6545 حالة، وثاني أكبر مدن روسيا  سان بطرسبورغ بواقع 3088 حالة ومقاطعة ضواحي موسكو بـ2403 إصابات.

ومع التصاعد الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، اشترط عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية دخول بعض الأماكن العام بامتلاك وثيقة تثبت تلقي الشخص لقاحا ضد كورونا.

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