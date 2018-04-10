روما يُحقق “ريمونتادا” تاريخية ويُقصي البارصا من التشامبيانزليغ

حقق روما فوزا كبيرا بثلاثية دون رد ضد برشلونة سهرة اليوم الثلاثاء في لقاء ربع نهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ليُحقق تأهلا تاريخيا للدور نصف نهائي التشامبيانزليغ.

وسجل ثلاثية الذئاب في لقاء العودة الذي جرى بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما كل من دجيكو، دي روسي ومانولاس.

هذا فيما تأهل ليفربول أيضا للدور نصف النهائي بعد فوزه في لقاء العودة ضد المُضيف مانشستر سيتي بثنائية لهدف وحيد.

وتقدم السيتي في الدقيقة ال2 عبر غابرييل خيسوس لكن محمد صلاح وروبرتو فيرمينو قلبا النتيجة لصالح الريدز.