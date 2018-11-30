رونار:”ليس هناك أي قرار لإحتضان المغرب كان 2019″

أكّد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، أن المغرب جاهز لتعويض الكاميرون في إحتضان كأس أمم إفريقيا 2019.
وصرح التقني الفرنسي لشبكة “بين سبورت” القطرية أين قال:”المغرب جاهز لإحتضان دورة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن ليس هنالك شيء رسمي”.
يذكر أن الإتحاد الإفريقي سحب اليوم بشكل رسمي شرف تنظيم كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون و فتح باب الترشيحات لتعويضها.
🗨️ Hervé Renard : "Le Maroc est prêt à accueillir la #CAN2019, mais rien n'a été décidé !" pic.twitter.com/0Sep4PaEAU
— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2018
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