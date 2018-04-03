رونار:”هذا هو ردي على خبر تدريبي للمنتخب الجزائري بعد المونديال”

رد المُدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار على نشر الصحافة المغربية اليوم خبر تفاوضه مع الفاف لتدريب المنتخب الوطني بعد مونديال روسيا المُقبل.

ونشر رونار بيان رسمي منذ قليل على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”:البعض يُريد ضرب إستقرار المنتخب المغربي من خلال هذه الإشاعة لأن المونديال إقترب”.

“أنفي نفيا قاطعا خبر تفاوضي مع منتخب الجزائر وأنا مُرتاح جدا بالمغرب ومُركز على عملي من أجل تقديم مشوار جيد في المونديال المُقبل”.

“لا يستطيع أي شخص التقليل من إرادتنا وأريد إفراح الشعب المغربي بعد 20 سنة من الإنتظار والقافلة تسير والكلاب تنبح”.