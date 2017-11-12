المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الذي أثرى سجله بكؤوس إفريقية، كان يتمنى تدريب الخضر إلا أن روراوة رفضه.

وكان رونار من بين أبرز المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني بعد مونديال البرازيل 2010 لخلافة الصربي حاليلوزيتش.

كما كان مرشحا بقوة لخلافة المدرب الفرنسي غوركيف، وكان يتمنى تدريب رفقاء بوقرة.

إلا أن الرئيس السابق للفاف محمد روراوة رفض استقدامه، متحججا بأنه لايناسب لاعبي الخضر ملصقا به عدة إتهامات.

وسبق لجريدة “النهار الجديد” التطرق إلى الأسباب التي اختبئ وراءها روراوة، حتى لايستقدم “الثعلب” هيرفي رونار.

حيث تحجج روراوة بسيرة المدرب الفرنسي خارج الملعب مع لاعبيه دون ترك حاجز بينه وبينهم.

وأهدى رونار زامبيا أول كأس إفريقيا في تاريخها في دورة 2012، كما قادر الفيلة الإيفوارية إلى الفوز بكأس إفريقيا 2015.

حيث توج بالكأس الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخبين مختلفين.

كما قاد هذه المرة المنتخب المغربي إلى المشاركة الخامسة في تاريخه في مونديال روسيا بعد غياب دام 20 سنة.

هذا الثعلب لم يعجب لاعبي إتحاد العاصمة، المدير العام السابق للفريق مولدي عيساوي الذي اتهمه “بالمجئ إلى الجزائر للتشمس”

بعدما قرر مغادرة سوسطارة إثر تلقيه عرضا لتدريب المنتخب الزامبي، رد على كل من شكك فيه بكأسي إفريقيتن متتاليتين.

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رونار مرفوض في الخضر لأنه يسهر مع لاعبيه