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رونار: “محرز من طراز عالي وبن ناصر وعطال يقومان بعمل إستثنائي”

الرياضة
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رونار: “محرز من طراز عالي وبن ناصر وعطال يقومان بعمل إستثنائي”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، بلاعبي المنتخب الجزائري، على غرار محرز، عطال، وبن ناصر، وآدائهم في نهائيات “كان 2019”.

وصرح هيرفي رونار، خلال ندوته الصحفية: “إلى حد الآن المنتخب الجزائري، كان الأفضل في هذه البطولة الإفريقية، وأضن أن هناك الكثير من المتابعين يوافقونني الرأي”.

وأضاف: “في مباراتهم أمام منتخب السنغال بالخصوص، المنتخب الجزائري كان ممتازا، أظهرو نسق عالي، السرعة، والعفوية في اللعب”.

وتابع رونار: “يملكون لاعبين بمهارات عالية، على غرار محرز، الذي يعد من طراز عالي، إضافة لبعض اللاعبين الشبان مثل عطال، وبن ناصر، اللذين يقومان بعمل إستثنائي”.


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