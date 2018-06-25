“رونار” يمنح موافقته المبدئية لتدريب “الخضر”

منح مُدرب المنتخب المغربي، “هيرفي رونار”، مُوافقته المبدئية للإتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الإشراف على “الخضر” بعد نهاية المونديال.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، حسب مصادر وصفتها بالمُقربة، بأن التقني الفرنسي مُتحمس جدا لفكرة العمل مع “الأفناك” في أقرب الآجال.

ووفقا لذات المصدر، فإن صاحب الـ49 عاما سيعمل لإنهاء إلتزاماته سريعا، مع “أسود الأطلس” كون عقده يستمر لغاية نهاية 2022.

يُذكر بأن منصب الناخب الوطني أصبح شاغرا، بعدما رسمت “الفاف” تخليها عن خدمات، رابح ماجر وجميع أعضاء طاقمه، أمس الأحد.