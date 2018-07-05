رونالدو:”تعرضت للخيانة من راموس الذي طعنني في الظهر”

كشف النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لمُقربيه أنه تعرض للخيانة من زميله في فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

وقالت صحيفة “دياريو غول” الإسبانية أن قائد الفريق الملكي كان يُجري إجتماعات دورية مع الرئيس فلورنتينو بيريز منذ بداية الموسم الماضي.

وأضافت نفس الصحيفة أن راموس كان يعلم بأن صاروخ ماديرا لا يدخل في مُخططات الميرينغي المُستقبلية بسبب سنه المُتقدم لكنه أخفى ذلك.

وإعتبر لاعب المنتخب البرتغالي ذلك خيانة كبيرة من زميله الذي جاوره في نفس الفريق منذ سنة 2009 وكانت تربطهم علاقة وطيدة.