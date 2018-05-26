رونالدو:”كان من الجميل التواجد في ريال مدريد !!”

زرع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الرعب في أوساط مناصري فريقه ريال مدريد الإسباني بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كريستيانو مباشرة بعد نهاية اللقاء:”كان من الجميل التواجد في ريال مدريد، سأتحدث عن مُستقبلي لاحقا، الأن وقت الإستمتاع بالتتويج”.

وأضاف:”في الأيام القادمة سأقدم إجابات للجمهور الذي وقف بجانبي، صنعنا التاريخ وهذا هو مانبحث عنه، مستقبل أي لاعب ليس مُهم”.

وفهم بعض الأخصائيين تصريح “صاروخ ماديرا” على أنه توديع لجماهير الفريق الملكي خاصة وأن عقده ينتهي بحلول صيف سنة 2021.