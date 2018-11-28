“رونالدو” أول لاعب يصل لـ 100 انتصار في دوري الأبطال !

تمكن البرتغالي “كريستيانو رونالدو” من تحطيم رقم قياسي آخر في بطولته المفضلة “دوري أبطال أوروبا” حينما وصل للانتصار رقم 100 طوال مشاركته.

حيث أصبح أول لاعب يصل للفوز رقم 100 في “التشامبينزليغ” بعد فوز “السيدة العجوز” سهرة أمس الثلاثاء ضد “فالنسيا”.

وكتب “الدون” إسمه بأحرف من ذهب في هذه البطولة، فهو يعتبر الهدّاف التاريخي لهذه المنافسة الأوروبية وهو أحد أكثر اللاعبين تتويجا باللقب.

حيث فاز بلقب واحد مع “مانشستر يونايتد” و بـ 4 ألقاب كاملة مع “ريال مدريد” منها ثلاث ألقاب متتالية.

وتعاقد “اليوفي” مع النجم “البرتغالي” من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي يعتبر الهدف الرئيسي للفريق الإيطالي هذا الموسم.