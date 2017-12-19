أعلن النجم البرتغالي، لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، عن بناء مستشفى خيري للأطفال في العاصمة التشيلية “سانتياغو”.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنّ شركة “برافمان أسوسييتي لاو فيرم” التي تتولى إدارة أعمال اللاعب أصدرت بيانا تؤكد فيه الخبر.

وجاء في البيان أن أفضل لاعب في العالم، سيبني مستشفى الأطفال رفقة شريكه الإيطالي الذي شيّد معه عدة مشاريع عقارية.

وحسب التقارير الصحفية، فإنّ المستشفى سيكون جاهزا في سنة 2020.

وسيكون مستشفى “سانتياغو” الأول في أمريكا الجنوبية، حيث من المنتظر أن يُشيد رونالد وشريكه الإيطالي عدة مستشفيات أخرى، حسب ذات البيان.