“رونالدو” يتعرّض للخداع من إدارة “ريال مدريد” !

كشفت تقارير إسبانية، أن نجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” قرر الرحيل عن النادي الملكي مع نهاية الموسم بعد أن تعرض للخداع من طرف “فلورنتينو بيريز”.

حيث أكدت ذات المصادر، أن رونالدو تلقى وعودا وضمانات من أجل تمديد عقده في الموسم الحالي لكن لا شيء حدث.

بل العكس تماما، فإدارة الملكي حاولت التعاقد مع مبابي والآن تريد نيمار وترفض تجديد عقد الدون.

كما أكد كريستيانو لمقربيه أنه ينوي العودة إلى مانشستر يونايتد وليس اللعب في باريس سان جيرمان.

يذكر أن الدون يتقاضى 21 مليون أورو سنويا مع النادي الملكي وميسي 50 مليون أورو سنويا مع البارصا.

أما البرازيلي نيمار جونيور فيتقاضى 35 مليون أورو سنويا مع البياسجي.