كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي قد صارح إدارة فريقه أنه يريد عقدا جديدا يضمن له الاستمرار لغاية الاعتزال براتب يكون الأغلى في العالم.

وتأتي مطالب الدون بعد تجديد عقد “ميسي” مع برشلونة وأيضا كون “نيمار” يتلقى راتبا سنويا قدره 30 مليون أورو.

في حين يتقاضى رونالدو 23 مليون أورو سنويا مع النادي الملكي ويطمح لكي يصبح في حدود الـ 35 مليون أورو.

ولهذا السبب، فإن رونالدو قرّر وبشكل كبير إما التجديد في النادي الملكي براتب كبير أو الرحيل في الصائفة المقبلة !.