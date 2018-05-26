“رونالدو” يُصيب مصورا في تدريبات الملكي ويُهديه “سترته”

أصاب النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مصورا بالكرة في الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسدد “الدون” كرة قوية أثناء إجراءه تدريبات خاصة أمام المرمى بالملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية “كييف” تحضيرا لموقعة ليفربول سهرة السبت.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المصور”خوان لورنزانا برييتو” أُصيب بجرح في حاجبه بعد إصطدام الكرة به ماجعله يتعرض للإسعاف الفوري.

وأهدى صاروخ ماديرا سترته التي تدرب بها أمسية الجمعة للمصور تعبيرا منه على أسفه ما يؤكد الأخلاق العالية للنجم البرتغالي.