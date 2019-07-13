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روهرت: “الجانب الذهني جد مهم في هذه المباراة ونحن مستعدون”

الرياضة
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روهرت: “الجانب الذهني جد مهم في هذه المباراة ونحن مستعدون”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب منتخب نيجيريا، روبرت روهرت، استعداد فريقه من جميع الجوانب، لمواجهة الجزائر غذا الأحد، لحساب نصف نهائي أمم إفريقيا 2019.

وصرح غيرنوت روهرت، في ندوته الصحفية: “أظن أن الجانب الذهني جد مهم، لدينا فريق أحسن التصرف بعد مباراة مدغشقر والكاميرون، أين تمكنا من العودة في المبارتين، ما يسمح لي بالقول أننا جاهزون ذهنيا”.

وأضاف مدرب نيجيريا: ” لدينا مزيج من اللاعبين، بين الشباب، وأصحاب الخبرة نفس الشيء بالنسبة للجزائر، المنتخبين لديهما نفس القوة الذهنية”.

وتابع غيرنوت روهرت: “الجانب البدني سيكون مهما أيضا في هذه المباراة، ومن يكون أكثر جاهزية سيتمكن من السيطرة على المباراة”.


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