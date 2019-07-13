روهرت: “المنتخب الجزائري تطور كثيرا مع بلماضي”

أثنى مدرب منتخب نيجيريا، غيرنوت روهرت، على العمل الذي قام به الناخب الجزائري جمال بلماضي، والذي سمح للخضر بالظهور بأكثر قوة عن ما كانوا عليه سابقا.

وصرح غيرنوت روهرت، خلال ندوته الصحفية: “بلماضي، قام بعمل كبير وجد محترف، مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف: ” سبق لنا مواجهة المنتخب الجزائري، في تصفيات كأس العالم، وفزنا عليه، كان ضعيفا نوعا ما، ويرتكب العديد من الأخطاء الفردية”.

وتابع: ” في مباراة العودة أيضا كان ضعيفا، أما الآن فهو قوي، ومتوازن بين الخطوط، كما تطور تكتيكيا، ما يعني أننا سنخوض مباراة صعبة عن تلك التي خضناها سابقا”.