بالفيديو.. ضربة جزاء وهدف عالمي لمحرز في مرمى بيرنلي

سجل اللاعب الدولي الدولي الجزائري رياض محرز ثنائية رائعة في مرمى بيرنلي اليوم الإثنين في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رياض محرز هدف عالمي في مرمى بيرنلي عند الدقيقة الـ43 بعد مراوغته لمدافعين، ليضيف بطل إفريقيا الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي عند الدقيقة الـ45+3 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب الأرجنتيني كون أغويرو.