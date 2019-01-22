رياح قوية تتجاوز 70 كلم/سا غدا على الولايات الشمالية

ستبقى الولايات الشمالية للوطن تحت وقع تسلسل الإضطرابات الجوية النشيطة المحملة بأمطار وثلوج بالإضافة إلى الرياح القوية غدا.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن إستمرار الإضطرابات الجوية النشيطة سيكون إلى غاية نهاية الأسبوع.

مضيفة إلى أن مستوى تساقط الثلوج سينخفض إلى المرتفعات التي يصل علوها إلى 800 متر.

وحسب ذات النماذج، فإن استمرار الأجواء غير المستقرة والباردة خلال الأيام القليلة القادمة سيميزها رياح قوية على المناطق الشمالية.

بداية من يوم غد الأربعاء، أين ستتعدى 70 كلم/سا ستكون مرفوقة بثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 800 متر يوم الخميس.

كما ستكون الولايات الشمالية على موعد مع قدوم كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

أين ستتراوح درجات الحرارة مابين 08 إلى 12 درجة على السواحل، ومن 02 إلى 08 درجات على المناطق الداخلية.