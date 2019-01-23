رياح قوية تصل سرعتها 70 كلم/سا تضرب 25 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية والمناطق الداخلية اليوم الأربعاء.

وحسب ذات المصالح، فإن الرياح ستبقى طيلة اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم غد الخميس.

ويتعلق الأمر بولايات وهران، تلمسان، عين تيموشنت، مستغانم،الشلف، النعامة، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، سيدي بلعباس.

بالإضافة إلى ولايات سعيدة، المسيلة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البليدة، تيسمسيلت، معسكر.

وغليزان، تيزي وزو، جيجل، العاصمة وسكيكدة.

وأضافت ذات المصالح أن سرعة الرياح تتراوح مابين 60 و70 كلم/سا.