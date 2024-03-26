رياح قوية تضرب 24 ولاية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

أما الولايات المعنية بهذا التنبيه هي سيدي بلعباس ، سعيدة ، معسكر ، غليزان ، تيسمسيلت ، عين الدفلى، تيبازة. الجزائر العاصمة ، البليدة ، المدية ، بومرداس ، البويرة ، تيزي وزو، بجاية. برج بوعريريج ، سطيف ، جيجل ، سكيكدة، عنابة ، الطارف ، سوق أهراس ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة.

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