رياح وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت بهبوب رياح قوية مع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن بعض ولايات الوطن ستشهد هبوب رياح وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

والولايات المعنية هي الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة. تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، البليدة

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