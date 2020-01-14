رياضيو “الجيدو” يحتجون أمام مقر بلدية قصر الشلالة في تيارت

تجمع صباح اليوم الثلاثاء، عدد من الشباب من بينهم رياضيون أمام مقر بلدية قصر الشلالة احتجاجا على الظروف التي يعاني منها رياضيو رياضة الجيدو.

وقال المحتجون لـ “النهار اون لاين”، إن الظروف الصعبة التي يعاني منها رياضيو الجيدو جعلتهم يحتجون لنقل معاناتهم السلطان المعتية نظرا لغياب الدعم من المسؤولين المحليين رغم النتائج المشرفة التي حقفها هؤلاء خلال البطولة المحلية أو الجهوية في رياضة الجيدو.

وسيمثل 8 رياضيون الجهة الغربية من بينهم 6 من بلدية قصر الشلالة في البطولة الوطنية المزمع تنظيمها أواخر هذا الشهر بالعاصمة، حيث قال المحتجون أن انعدام الدعم سيؤثر على مردودهم الرياضي بعد ان اعتمدوا ماليا خلال الفترات السابقة على أموالهم الخاصة رغم ظروفهم التي وصفت بالصعبة، لا سيما ما تعلق بالإطعام والنقل والإيواء ولم يتمكن هؤلاء من اقتناء البدلات الرياضية المناسبة لرياضة الجيدو، خاصة وأن البطولة الوطنية تفرض مقاييس للبدلات.

وهو الوضع الذي أثار استياء مناصريهم وطالبوا بضرورة الاسراع في التكفل بهؤلاء ماديا و معنويا، خاصة و أنهم مقبلون على بطولة وطنية انتظروها منذ فترة و التي تتطلب دعما لائقا لهؤلاء الرياضيين الذين شرفوا المنطقة ككل في المحافل الرياضية.