رياض أولمان مدربا جديدا لسيدات المنتخب الوطني لكرة اليد

عين الاتحاد الجزائري لكرة اليد، المدرب رياض أولمان، كمدرب جديد لسيدات المنتخب الوطني لكرة اليد.

وجاء تعيين أولمان، عقب الاجتماع الأول للمكتب الفيدرالي، تحت إشراف الرئيسة الجديدة للهيئة الفيدرالية كريمة طالب.

وشرع أولمان في مهامه، بالإشراف على تربص تحضيري لسيدات المنتخب الوطني لكرة اليد، تحضيرا للطبعة 25 لكأس أمم إفريقيا.

وستخوض سيدات الخضر كأس أمم إفريقيا المقررة بالسنغال، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من أنغولا، الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر.