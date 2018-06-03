ريال مدريد في مهمة مستحيلة للتعاقد مع “بوكيتينو”

لا يزال ريال مدريد يبحث عن مدرب جديد لقيادة السفينة، التي تركها الفرنسي “زين الدين زيدان” بعد إنجازات تاريخية من بينها الفوز بدوري الأبطال في 3 مناسبات متتالية.

إرث “زيزو” سيجعل المدرب المقبل للفريق الملكي تحت ضغط كبير، ولهذا فإن إدارة “الميرنغي” لا تريد الوقوع في أخطاء الماضي.

ويعتبر مدرب توتنهام “بوكيتينو” أبرز المرشحين لقيادة الفريق “الأبيض” الموسم المقبل، لكن المشكل الأساسي يمكن في كيفية فسخ عقده.

فالمدرب جدد مع “السبيرز” لغاية جوان 2023 ورئيس الفريق الإنجليزي معروف بصعوبة مفاوضته، لذلك فمهمة إدارة “الريال” شبه مستحيلة.