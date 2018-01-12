ريال مدريد يضع “نيمار” أولويته في الصائفة المقبلة !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” وضع البرازيلي “نيمار جونيور” على رأس أولويات الفريق الصائفة المقبلة.

وأكدت ذات المصادر، أن بيريز يصر ّ على ضم النجم البرازيلي بعد المونديال لإعادة الهيبة للريال في سوق الإنتقالات.

كما ترى الإدارة أن “نيمار” هو اللاعب المناسب للفريق رياضيا و إقتصاديا، فهو الواجهة الأولى للعلامات التجارية.

كما أن انخفاض مستوى “رونالدو” وسوء أداء “بن زيمة وبال” جعل من بيريز يقرر القيام بثورة في الفريق.

ويأتي هذا كرد مباشر للصفقات التي قامت بها إدارة برشلونة بالتعاقد مع كوتينيو وديمبلي مقابل أكثر من 300 مليون أورو.