“ريال مدريد” يُجهز “نصف مليار أورو” للميركاتو الصيفي !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ إدارة “ريال مدريد” تنوي دخول الميركاتو الصيفي المقبل بشكل قوي، والتعاقد مع أبرز اللاعبين لإحداث ثورة في الفريق.

حيث جهّزت إدارة الملكي مبلغ 300 مليون أورو، بالإضافة الى 200 مليون أورو بعد التخلي عن بعض اللاعبين.

في نفس السياق، الإسم الأبرز المرشّح للانضمام هو البرازيلي نيمار جونيور الذي يعتبر الهدف الأول لبيريز.

وفي حالة فشل صفقة نيمار، فإنّ هازارد سيكون لاعبا مدريديا في الصائفة المقبلة رفقة ليفاندوفكسي هدّاف البايرن.

ومن بين الأسماء المرشحة للمغادرة هناك كل من الحارس “نافاس”، والفرنسي” بن زيمة” بالإضافة إلى الويلزي “غاريث بال”.