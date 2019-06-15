“ريما” تناشد أصحاب الخير والإحسان لمساعدتها على علاج ابنتها بـإسبانيا

“ريما أڨني طراز “ابنة ايفليسن بدائرة تيقزيرت، صاحبة سبع سنوات، شاءت الأقدار أن تصاب منذ ولادتها بشلل دماغي مخلفا لها إعاقة جسدية على مستوى رجليها.

ما حرمها من عيش طفولتها كباقي الأطفال والإلتحاق بالمدرسة، مرض قهر عائلة الذين بحثوا عن كل السبل لمعالجتها فسفروها حتى الي إسبانيا أين تلقت العلاج اللازم وبدأت حالتها تتحسن ويكبر أمل وقوفها على ساقيها.

الأمل من شفاء “ريما” كبير، حسب ما أكده الأطباء لكن عليها العودة إلى إسبانيا لمواصلة التأهيل والحقن في أوائل شهر جويلية ما يفرض على العائلة جمع المبلغ المالي المطلوب في وقت وجيز.

لكن هذه المرة العائلة عاجزة كليا عن توفير المبلغ الكبير للعلاج فوالدها مجرد عامل بسيط ليستنجد بذوي القلوب الرحيمة ..

البرعمة “ريما ” تنادي أصحاب الخير و الإحسان لتمسح دموع والدتها، التي تبكي بحرقة ووالدها العاجز والذي كل سعادته متعلقة بشفاء ابنته لتتمكن يوما ما في الوقوف على قدميها و الذهاب إلى المدرسة كباقي الأطفال.

وتحقق حلمها في ان تصبح معلمة، فهل سيجد نداء عائلة أقني طراز قلوبا رحيمة تنقذ ابنتها من العيش معاقة بقية حياتها ؟.

