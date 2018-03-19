“ريمونتادا” رونالدو تبعث الصراع على لقب “البيتشيتشي” !

لا أحد كان يتوقع هذه العودة القوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يبتعد كثيرا عن لقب “البيتشيشي” بعد تسجيله 5 أهدافه فقط حتى نهاية 2017.

لكن مع بداية العام الجديد، سجل رونالدو في ثماني مباريات متتالية بل تفوق على الجميع ويعتبر أكثر من سجل في2018.

رونالدو وصل للهاتريك رقم 50 في مسيرته الكروية وهو أكثر من سجل الهاتريك في تاريخ اللعبة.

كما أن الدون أصبح يبتعد عن ميسي بفارق 3 أهداف فقط بعد أن كان الفارق بينهما أكثر من 13 هدفا.

لكن بمباريات أقل فالدون غاب عن بعض المباريات بسبب خيارات زيدان وعوقب بالإيقاف في أول 5 مباريات.

“الريمونتادا” التي قام بها “كريستيانو” جعلت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنه وتصفه بـ “الإعجازي”.