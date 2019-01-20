ريهام حجاج تعلن عن زواجها بطليق ياسمين عبد العزيز

أعلنت الممثلة المصرية ريهام حجاج، اليوم الأحد، عن زواجها رسميا بطليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رجل الأعمال محمد حلاوة.

وجاء هذا الخبر بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس، بصور جمعت ريهام مع حلاوة.

وأكدت ريهام الخبر حين نشرت مقالا مفاده” تزوّج رجل الأعمال محمد حلاوة من الفنّانة ريهام حجاج، زواجا رسميا شرعيا”

وأضاف”تم الزواج بعد طلاق حلاوة من ياسمين عبد العزيز، وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ووقعت منذ عام”.

كما جاء في المقال أن ريهام حجاج لم تكن سبب الطلاق الثالث كما أشيع، ولم تكن السبب في الطلاق الأوّل أو الثاني.

وكان لافتاً إغلاق حجاج لخاصية التعليقات على الصورة، لتجنب أي إنتقادات أو تساؤلات.