رُفاة الشهيد “علي بالي” تُزَفُّ بالزّغاريد في الغوافيلة بتيسمسيلت

أعادت الزّغاريد المُنطَلِقة مِن حَناجر الأمهات لحظة استقبال أوَّل رفاة شهيد تصل مسقط راسها بولاية تيسمسيلت مشاعر واذهان المُعَزِين إلى التقاليد التي تعاهدت عليها أُسر شهداء الثورة التحريرية.

حيث صَنعت العائلات المتواجدة في بيت الشهيد “علي بالي” اليوم بمنطقة الغوافلية ببلدية تملاحت الاجواء نفسها التي كانت تُرافِق في ماضي التاريخ الثوري تقديم شهداء نوفمبر في جنائزهم

باعتبار أن ماتعكسه هذه التقاليد من ثقافة تضحية وإلتزامٍ ومباركةٍ لكلِ القضايا التي تخدم أمن وسلامة الوطن تقف إلى جانب افتداء ارواح ابناء المنطقة خدمةً لهذا الواجب.