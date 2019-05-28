زرواطي تُعزي عائلة رئيسة جمعية “اقرأ” لمحو الامية

تقدّمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بالتعازي، لعائلة عائشة باركي رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية “اقرأ” وعضو مجلس الأمة.

وقالت زواطي في برقية تعزية :” بلغنا نبأ وفاة “عائشة باركي” رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية “اقرأ” وعضو مجلس الأمة، التي التزمت بنشاطها الجمعوي في محاربة الجهل والأمية ونشر نور العلم والقلم”.

وتابعت:”،وما يسعنا إثر هذا المصاب الجلل إلا أن نتقدم بتعازينا الخالصة لأسرة الفقيدة راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته…إنا لله وإنا إليه راجعون”.