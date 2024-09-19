زروقي ينال ثاني أسوء لاعب في مواجهة فاينورد وليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

نال متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، اليوم الخميس، ثاني أسوء علامة في مواجهة فريقه فاينورد و باير ليفركوزن. في إطار الجولة الأولى لمنافسة دوري أبطال أوروبا، التي خسرها لاعب الخضر رفقة فريقه برباعية نظيفة، داخل الديار، أمام النادي الألماني.

وشارك اللاعب، زروقي، أساسياً وخاض الشوط الأول فقط من هذه المواجهة، وتلقى فيه فريقه رباعية كاملة، في الدقائق 5 و 30 و 36 و 44.

ونال رامز زروقي، علامة 5.8، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، وهي ثاني أسوء علامة في المواجهة. بعد حارس فريقه، تيمون فيلينرويثر، بعلامة 5.2.

ولمس اللاعب، زروقي، الكرة 35 مرة طيلة الدقائق التي لعبها، قدم منها 24 تمريرة صحيحة، كما ضيع الكرة في 6 مناسبات. وفشل في الفوز بأي صراع ثنائي.

أما الدولي الجزائري الآخر بنادي فاينورد، أنيس حاج موسى، فقد شارك بديلاً بداية من الدقيقة 61 من الشوط الثاني. ولم يستطع صنع الفارق لصالح فريقه، ونال علامة 6.6 في المواجهة.