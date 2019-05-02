“زطشي” يرد على تصريحات “سرار” !!

رد رئيس الفاف “خير الدين زطشي” على تصريحات المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” الذي أكد فيها أن المكتب الفيدرالي الحالي هو الأضعف منذ الإستقلال.

وقال “زطشي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التقني لسيدي موسى.

“لست مُتفقا تماما مع سرار عندما يقول هذا أضعف مكتب فيدرالي في تاريخ الجزائر لأن تركيبة المكاتب الفيدرالية السابقة هي من أوصل الكرة الجزائرية لطريق مسدود اليوم”.

“هناك “عسكر مورايا” في المكتب الفيدرالي وهم الذين يعملون بصفة يومية من أجل تطوير كرة القدم الجزائرية”.

“الحالة راهي تمشي كي الساعة وأنا أشكر كل أعضاء المكتب الفيدرالي العاملين معي”.