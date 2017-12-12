زطشي:”راني حاير وين راهم يروحو دراهم الإحتراف..”

أبدى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خيرالدين زطشي إستغرابه من التبذير الكبير للأموال من طرف الأندية دون نتيجة تُذكر.

وقال زطشي خلال الندوة الصُحفية التي عقدها الثلاثاء بمناسبة اليوم الثاني والأخير من ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية.

“مُشكل الإحتراف في الجزائر هو صرف أموال طائلة من طرف الأندية دون نتيجة تستحق الذكر”.

وأضاف الرجل الأول في الفاف أنه لو نُجري مُقارنة بسيطة للأموال التي صرفت والنتائج التي حُصدت فسنجد إختلال كبيرفي التوازن.