زطشي: “أصحاب البلاطوهات تمنوا عدم تأهل الخضر للكان”  

كشف خيرالدين زطشي، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن هناك أشخاص تمنوا عدم تأهل الخضر لكان 2019، لأغراض شخصية.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “هناك من تمنى خسارة المنتخب الوطني، من أجل الظهور في الأستديوهات لإنتقاد شخصي، والإتحادية الجزائرية”.

وأضاف: “الأشخاص الذين تمنوا خسارة الخضر، هدفهم خدمة مصالحهم الشخصية، لكن الحمد لله، وفقنا في التأهل، وبطريقة رائعة”.

وتابع خير الدين زطشي: “أحيي جمال بلماضي وطاقمه الفني، لكن يجب أن نبقي الأرجل على الأرض، خصوصا وأن المنتخب وجد معالمه”.