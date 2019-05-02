زطشي : ” روراوة وقّع مع أديداس دبي وليس مع الشركة الرئيسية”

ردّ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي على إنتقادات رئيس الفاف السابق محمد روراوة، بخصوص عقد التمويل مع شركة الألبسة الرياضية أديداس.

وردّ زطشي على إتهامات محمد روراوة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“عقد رئيس الفاف السابق مع شركة أديداس كان بـ 700 ألف دولار فقط، وكان مع أديداس دبي.. كيف يقول روراوة اليوم يجب أن تكون الشراكة مع الشركة الأم لأديداس”.

وأضاف:” هناك مديريات جهوية لأديداس هي التي تمضي مع الفيدراليات، ونحن كإتحادية حسنا العقد إلى 1 مليون أورو”.