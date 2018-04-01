عاجل

زطشي: “علينا مواصلة العمل مهما كانت النتائج”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “علينا مواصلة العمل مهما كانت النتائج”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، رضاه عن النتيجة التي سجلها المنتخب الوطني (-20عاما)، مطالبا في ذات الوقت بضرورة مواصلة العمل.

وصرح خير الدين زطشي لتلفزيون “النهار”: “لاحظنا أن هنا مجموعة جيدة، ونتمى أن تعود كل أصناف المنتخب الوطني للواجهة”.

وأضاف: “علينا مواصلة العمل التكويني على مستوى جميع الفئات الشبانية للخضر، حتى وإن لم تكن نتائج المباريات التي نخوضها في صالحنا”.

وتابع: “هدفنا إعادة الفئات الشبانية للمنتخب الوطني للواجهة، لتكون جاهزة لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.

وجاء تصريح زطشي، عقب الفوز الذي حققه المنتخب الوطني (-20 عاما)، على نظيره التونسي، بـ3-1، لحساب تصفيات “كان” 2019.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital