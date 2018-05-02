زطشي في رسالة للاعبين السابقين: “يزينا من الهدرة.. عليكم بالعمل”

طالب رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، من اللاعبين السابقين والذين تركوا بصمتهم في الكرة الجزائرية، العمل معا من أجل تطوير كرة القدم وتأطير اللاعبين الشباب.

وقال زطشي:”أطلب من اللاعبين السابقين المساعدة في تأطير الشباب وتكوينهم والعودة للميدان من أجل الكرة الجزائرية”.

وأضاف: “يزينا من الهدرة في البلاطوهات، من السهل تبادل الإتهامات ولوم الآخرين لكن هذا يسيء لكرة القدم”.

وختم كلامه: “يمكننا الكلام كثيرا لكن العمل فقط ما يثبت أننا في الطريق الصحيح، علينا العمل معا من أجل تطوير كرة القدم في بلادنا”.