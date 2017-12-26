زطشي مُستاء من رئيس “الكاف” أحمد أحمد !

أشارت مصادر مقربة من جليس مبنى دالي ابراهيم، أن رئيس “الفاف” خير الدين زطشي مستاء كثيرا من تهميش رئيس الكاف أحمد أحمد للجزائر.

حيث أن مصدرنا كشف أن زطشي مستاء من عدم إهتمام رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد بالجزائر رغم وعوده.

وتجلى ذلك أيضا في عدم حظوره ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية “السيمبوزيوم” رغم إرسال “الفاف” دعوة لرئيس “الكاف”، ورفضه أيضا

وما أزعج زطشي كثيرا وهو إخلال أحمد أحمد بوعوده إتجاهه، خصوصا ما تعلق بزيارة للجزائر سنة 2017، ومنح الجزائر شرف تنظيم حفل الجوائز السنوية لـ”الكاف”، وهو ما لم يتحقق.

ليصل التهميش إلى داخل مبنى القاهرة الذي بات شبه خاليا من التمثيل الجزائري، وعدم قبول ملف ولد زميرلي قد يزيد الطين بلة.