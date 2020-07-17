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زطشي: “هذا ما سيحدث في الجمعية العامة الاستثنائية”

الرياضة
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زطشي: “هذا ما سيحدث في الجمعية العامة الاستثنائية”
بقلم أمير بهلول

كشف خير الدين زطشي، رئيس الفاف، أن استئناف البطولة من عدمه سيتحدد في الجمعية العامة الاستثنائية التي ستجرى لاحقا.

وقال زطشي في تصريحات للإذاعة الوطنية: “سيكون هناك تصويت حول استئناف البطولة من عدمها”.

وأضاف: “بعدها وفي حال التصويت على عدم استئناف البطولة سيكون هناك التصويت عن 3 اقتراحات حول كيفية إنهاء الموسم”.

وتابع: “الأسبوع المقبل سنتخذ قرارنا بسرعة، لأن الجميع في انتظار القرار النهائي والكيفية التي سننهي بها البطولة”.

وختم كلامه: “فضلنا أن نأخذ صيغة ديمقراطية، والجميع يتخذ معنا القرار “.


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